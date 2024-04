Lautaro Martinez e Thuram a secco. L’Inter spera in un rientro lampo

L’Inter spera di ritrovare il duo Lautaro Martinez-Thuram: i due attaccanti nerazzurri hanno passato un momento complicato. Da adesso in poi testa ai gol per mettere in ghiaccio lo scudetto.

ATTESA – Simone Inzaghi, in queste ultime curve di Serie A, spera di tornare a contare sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il duo franco-argentino, nell’ultimo mese e mezzo, è stato assente dal tabellino: entrambi non hanno segnato per tutto il mese di marzo. Da inizio anno la coppia d’attacco dell’Inter è stata una macchina da gol, nelle ultime uscite però qualcosa è rimasta inceppata. Con Inzaghi che ha dovuto sperare nei gol di centrocampisti e difensori, senza contare ovviamente il gol di Alexis Sanchez contro l’Empoli a San Siro.

STOP – Da adesso in poi, dopo un mese complicato con l’eliminazione dalla Champions League, servirà il miglior Thuram e la leadership del solito Lautaro Martinez per blindare lo scudetto – magari nel derby in casa del Milan – e chiudere in largo anticipo la vittoria della Serie A. L’argentino è a secco da tre match in campionato, quattro se si conta la notte cupa di Madrid in Champions League. Ossia da Inter-Atalanta del 28 febbraio. Il francese, invece, dopo il gol alla Salernitana del 16 febbraio non è riuscito a ritrovare la brillantezza di inizio anno con qualche svista di troppo. E con l’infortunio nell’andata contro l’Atlético Madrid. Per Lautaro Martinez adesso diventa complicato raggiungere il record di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile: al capitano nerazzurro, a quota 26, servirebbero 13 gol in 8 partite.