Milan-Inter, i cugini tra preghiere e scongiuri: il dato su San Siro!

Si avvicina la fatidica data del 22 aprile, ossia quella di Milan-Inter. Derby che si giocherà di lunedì e che potrebbe valere la seconda stella per i nerazzurri. Il dato sul pubblico presente a San Siro.

ATTESA − Cresce l’attesa per il 22 aprile. Per la prima volta nella storia il derby di Milano tra Milan e Inter si giocherà di lunedì sera. Le due squadre sono separate ad oggi da 14 punti di distanza e se il gap rimarrà tale, il derby potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria dello scudetto. L’Inter, ovviamente, tenderà di vincerlo prima, mentre i rossoneri faranno tutti gli scongiuri e le preghiere per evitare che ciò possa accadere. Quanto al pubblico atteso per San Siro, l’impianto va verso il sold-out, con l’Inter che avrà a disposizione i classici 7500 biglietti riservati al secondo anello verde. Per il resto, sottolinea Sky Sport, lo stadio potrebbe tingersi (per lo più) di rossonero, considerando che la vendita libera è riservata ai possessori della CRN CARD (in possesso dei tifosi milanisti)