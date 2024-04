Asllani in Inter-Empoli si conferma alternativa di valore

L’ingresso di Asllani in Inter-Empoli è stato meno banale di quanto lo si faccia passare. L’albanese ha aiutato la squadra a chiudere la gara.

ALTERNATIVA IMPORTANTE – Inter-Empoli ha visto il contributo anche di Asllani. Il centrocampista, sempre tenuto un po’ in ombra dalla figura di Calhanoglu, ha continuato ad aggiungere tasselli al suo gioco in questi mesi. E ancora una volta si è dimostrato un’alternativa di valore.

MOMENTO IMPORTANTE – Nella sfida coi toscani Asllani è entrato in campo al minuto 70, dando il cambio come di consueto a Calhanoglu. Un cambio non così banale. La partita infatti era ancora in bilico, e anzi l’Empoli stava spingendo creando qualche paura all’Inter tutta. Affidarsi all’albanese testimonia la fiducia che Inzaghi ha in lui, e gli dimostra da tutta la stagione. Venendo ripagato in campo.

CONTROLLO DEL GIOCO – Asllani ha giocato in tutto 25 minuti. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In tutto ha toccato il pallone 43 volte, risultando decisamente presente nella manvora nei suoi minuti di campo. I passaggi tentati sono 37, realizzati al 95%. Con anche un tiro, un passaggio chiave e un’occasione creata. Soprattutto, dall’ingresso in campo dell’albanese l’Inter è tornata in controllo della gara. Non solo grazie alla sua presenza, ma anche. Asllani è stato bravo a trovare la posizione per gestire la manovra, dando anche la copertura necessaria a scongiurare le ripartenze avversarie. E dal suo ingresso la squadra ha ritrovato gioco e campo, arrivando alla rete del 2-0.