Udinese-Inter, febbre capolista al Bluenergy Stadium! I dati sui biglietti

Udinese-Inter è ancora lontana, perché mancano cinque giorni alla partita. Ma, in vista del posticipo della trentunesima giornata di Serie A, spuntano già alcuni dati sul match del Bluenergy Stadium.

AL COMPLETO – Non ci sono più biglietti disponibili per Udinese-Inter in programma fra cinque giorni. Al Bluenergy Stadium, lunedì 8 aprile alle ore 20.45, ci sarà il tutto esaurito per la partita che completa la trentunesima giornata di Serie A. Ossia l’arrivo della capolista in Friuli.

La vendita dei biglietti era cominciata lo scorso 25 marzo, con prezzi dai 45 euro del settore ospiti agli 80 euro per la Tribuna Centrale Nord/Sud, ma ora non ci sono più disponibilità. C’era anche una seconda opzione, ossia i tagliandi a prezzi ridotti per i possessori degli abbonamenti a sedici partite (tutte quelle di Serie A escluse Inter, Juventus e Milan).

I NUMERI – Per Udinese-Inter saranno poco più di 25.000 gli spettatori presenti, di cui circa 1.300 nel settore ospiti. Ma, come ovvio, è scontato che ci saranno tanti tifosi nerazzurri anche negli altri punti del Bluenergy Stadium. L’Udinese da oggi va anche oltre l’Inter, perché questo pomeriggio alle 16 comincia la vendita dei biglietti per la successiva gara casalinga, quella contro la Roma di domenica 14 aprile (ore 18).