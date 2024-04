De Carlo: «Inter, scudetto nel derby? Bello ma la cosa importante è un’altra»

Lapo De Carlo ha parlato della possibilità che l’Inter conquisti lo scudetto nel derby contro il Milan (e non solo).

SCUDETTO – Queste le parole di Lapo De Carlo nel corso di Rotocalcio, in onda su TMW Radio. «L’obiettivo dell’Inter è vincere lo scudetto nel derby contro il Milan? Meglio vincerlo prima o dopo, non cambia nulla. È bello vincerlo in casa del Milan, su quello non ci piove, ma la cosa importante è avere una squadra vincente. Se arriva lo scudetto contro il Milan bene, altrimenti si festeggia dopo. A me interessa avere una squadra che vince».

ROSA – De Carlo ha aggiunto. «Cosa succederà in estate in casa Inter e non solo? La Juventus sarà una squadra molto molto attiva sul mercato, dovrà cambiare tanto, mentre invece l’Inter manterrà quasi intatta la rosa aggiungendo nomi che già conosciamo. Quest’anno per la prima volta l’Inter si ritroverà a poter fare meno scelte dolorose rispetto al passato in prospettiva di una stagione folle. Il numero di partite che si giocheranno il prossimo anno condizionerà pesantemente anche il rendimento del prossimo anno. Si giocheranno minimo 52 partite, in più ci saranno le nazionali e questa annata si chiude con l’Europeo. Il problema per la rosa dell’Inter è l’età, diversi giocatori oltre i 30 anni e il logorio di questa stagione complicherà il cammino».