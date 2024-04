Paventi: «Dimarco domina la fascia! Patrimonio non solo per l’Inter»

Dimarco è il miglior laterale sinistro della Serie A 2023-2024: su questo non ci sono dubbi. Lunedì scorso in Inter-Empoli è arrivato il quinto gol in campionato – ci sono attaccanti che non ne hanno fatti di più – e Paventi segnala il valore del numero 32.

IL MIGLIORE – A Sky Sport 24, Andrea Paventi dà un giudizio sulla stagione di Federico Dimarco all’Inter: «Sulla fascia sinistra ci sono più giocatori, ma uno particolare che ha segnato il gol che ha aperto la sfida con l’Empoli. Non il primo gol, il quinto in campionato con sei assist. Un giocatore che domina la fascia sia quando spinge sia quando sovrappone, con dietro un altro giocatore come Alessandro Bastoni che si sta consacrando in questa stagione. Dà modo a Dimarco di svariare e non dare punti di riferimento, come dimostra il gol dell’altra sera».

DOPPIO VALORE – Per Paventi, Dimarco è utile anche su un altro fronte: «È un patrimonio dell’Inter e ovviamente del calcio italiano, che potrà sfruttare a suo vantaggio anche Luciano Spalletti. Una fascia sinistra che sta incidendo, dando una mano a una squadra che – di vittoria in vittoria – si sta avvicinando all’obiettivo della seconda stella. Che qui ad Appiano Gentile nominano in pochi, ma ci pensano in tanti».