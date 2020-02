Fiorello: “Felicissimo per l’Inter! Mea culpa su Lukaku: quando Ã¨ arrivato…”

Fiorello: “Felicissimo per l’Inter! Mea culpa su Lukaku:...

Fiorello: “Felicissimo per l’Inter! Mea culpa su Lukaku: quando è arrivato…”

Rosario Fiorello, protagonista del Festival di Sanremo, ha parlato dal “Patti Center” di Bordighera e ha detto la sua anche sull’Inter e su Romelu Lukaku. Ecco le sue parole, riportate da “Sanremonews.it”

MEA CULPA – Tra Festival e calcio. Rosario Fiorello, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo dal palco dell’Ariston, non ha mai nascosto la sua passione per l’Inter. E ha detto la sua sui nerazzurri e su Romelu Lukaku dal “Patti Center” di Bordighera: «Sono felicissimo per l’Inter. Devo fare un “mea culpa” perché quando hanno preso Lukaku ero uno di quelli che avevano storto il naso e invece mi sono dovuto ricredere. Sta facendo una stagione incredibile».

