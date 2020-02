Pardo: “Derby trappola per l’Inter! Sfida piÃ¹ importante per i nerazzurri”

Pardo: “Derby trappola per l’Inter! Sfida più importante per i nerazzurri”

Pierluigi Pardo, dalle frequenze di “Radio 24”, ha parlato alla trasmissione “Tutti Convocati” della questione legata a Luciano Spalletti e del derby di domenica sera tra Inter e Milan. Ecco le sue parole

I CONTI – Pierluigi Pardo commenta il botta e risposta tra l’Inter e Luciano Spalletti: «Il tecnico è stato molto onesto, ha detto la verità e ha fatto capire che non ha reputato attraente l’ipotesi Milan. Il Milan di qualche anno fa avrebbe convinto Spalletti, che magari avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Lui si è fatto i suoi conti. Era una bellissima offerta, ha preferito continuare legittimamente in questo modo».

TRAPPOLONE – Pardo ha poi detto la sua sulla sfida di domenica sera: «Sarà un derby complicato, il Milan è in crescita. L’Inter ultimamente fa fatica a portarsi a casa le partite. È un trappolone, l’Inter ha qualcosa in più ma sarà una partita compilicata e bellissima. Match dall’importanza più stringente per i nerazzurri, ma anche i rossoneri hanno esigenza di fare punti. Ma questa sfida ha un’importanza superiore per gli uomini di Conte».