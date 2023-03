Figo: «Champions League? Vedo 2 favorite! Difficoltà per l’Inter»

Figo ha parlato del cammino in Champions League, con gli imminenti quarti di finale. Ovviamente una considerazione sulla sua ex Inter

CHAMPIONS LEAGUE − Luis Figo, intervistato da Marca, dice la sua sulla coppa dalle grandi orecchie: «In Champions League bisogna sempre contare sul Real Madrid, ma se devo dire un club su cui fare affidamento direi Manchester City o Bayern Monaco. Per l’Inter non sarà facile, il livello non è come le squadre appena citate. Può avere qualche complicazione. Per questo non la metto tra le squadre favorite per la vittoria finale».