Giaccherini: «Futuro Conte? Inter o Juventus! Vi spiego il perché!»

Giaccherini individua nell’Inter o nella Juventus le due possibile strade futuro di Conte. Il tecnico ha appena lasciato il Tottenham con cui ha rescisso il contratto

DUE POSSIBILITÀ − A parlare del futuro di Antonio Conte, uno che lo conosce bene come Emanuele Giaccherini. Le sue parole su Sportitalia.com: «Penso che cerchi serenità. Ha bisogno un attimo di staccare. Ha avuto problemi anche di salute. Spende tanto a livello fisico e mentale, vive la partita. Ha bisogno di tanta energia, spreme infatti i giocatori. Penso che siano le due possibilità più concrete, probabilmente: non solo guadagna tanto, ma ha bisogno di vincere. La Roma non è che sia un gradino sotto, ma lì dovrebbe ripartire quasi da zero. Lui vuole sapere di poter trionfare e sicuramente Inter e Juventus hanno le rose più pronte per vincere».