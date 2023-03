Lukaku presente in Germania-Belgio: il gol e qualche passo avanti

Anche Germania-Belgio ha visto tra i suoi protagonisti Romelu Lukaku. Il belga ha trovato un altro gol e ha mostrato qualche miglioramento anche nel gioco.

ALTRO GOL – Lukaku ci ha preso gusto. O almeno così sperano i tifosi dell’Inter. Dopo la tripletta contro la Svezia, il centravanti si è ripetuto nell’amichevole con la Germania. Un altro gol, per un chiaro segnale di crescita e presenza spedito a Inzaghi. Non è ancora quello che si ricordano i tifosi dell’Inter, ma la strada sembra finalmente quella giusta.

SEGNALI DI CRESCITA – Contro la Svezia Lukaku non aveva fatto molto a parte i gol. Un merito non da poco, sia chiaro. Ma per il resto ha giocato una partita con molti errori, soffrendo anche parecchio gli anticipi dei difensori. I gol però, si sa, per un attaccante fanno tutta la differenza del mondo. Forse non a caso il belga si è ripetuto subito, dopo appena 9 minuti nella sfida con la Germania. Ma in generale nei 68 minuti che è rimasto in campo ha mostrato di essere più sciolto. Forse più leggero. Partito da prima punta in un 4-2-3-1, anche stavolta si è dovuto occupare di impegnare la difesa avversaria principalmente coi movimenti senza palla. Ha toccato 20 palloni, con 13 passaggi realizzati all’85%. 2 tiri, per un gol e una traversa. In negativo il tocco di mano che ha portato a un rigore per gli avversari. Ancora non molti spunti da “vero” Lukaku, ma un altro gol che vale un passo avanti. Utile anche all’Inter.