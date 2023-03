Kostic rientra addirittura prima dell’Inter? Esclusa lesione

Filip Kostic questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno dunque esclusa una lesione. Massimiliano Allegri avrà dunque a disposizione l’esterno croato anche prima della sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

NESSUNA LESIONE – Filip Kostic, costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale per un problema al tendine d’Achille, si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni. Per questo motivo anche lui con molta probabilità sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Verona, addirittura prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter.