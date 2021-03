Festa: Â«Pif-Inter, illogico strapagare minoranza. Non sono sprovvedutiÂ»

Festa: «Pif-Inter, illogico strapagare minoranza. Non sono sprovveduti»

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Carlo Festa, giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, ha commentato su Twitter la voce su un investimento da parte del fondo sovrano saudita Pif per 30% dell’Inter di Suning (vedi articolo).

TWEET – Dopo aver già commentato ieri questa indiscrezione sull’Inter di Suning, Carlo Festa è di nuovo intervenuto su Twitter rispondendo a un utente. Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” ritiene senza “alcuna logica” il fatto che un fondo strapaghi “una minoranza 300 milioni per non contare nulla“. Festa, pur affermando la necessità di “visibilità in occidente” da parte dei sauditi “per migliorare la loro immagine internazionale”, sottolinea che questi “non sono sprovveduti“.