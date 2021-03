Palomino: Â«Inter-Atalanta importante. Pensiamo di fare una buona garaÂ»

Palomino: «Inter-Atalanta importante. Pensiamo di fare una buona gara»

Jose Luis Palomino (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

José Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, ha parlato della prossima partita in casa dell’Inter dopo la vittoria contro il Crotone

ATALANTA-CROTONE – Queste le parole ai microfoni del canale YouTube dell’Atalanta da parte del difensore degli orobici José Luis Palomino dopo la vittoria contro il Crotone. «Abbiamo fatto una buona gara, con la concentrazione giusta. Adesso pensiamo alla prossima, che sarà importante. Stiamo bene, siamo contenti. Fare gol serve per la fiducia e serve stare lì in classifica con i 3 punti. Speriamo di far ancora bene anche nella prossima partita».

INTER-ATALANTA – Palomino sulla prossima contro la capolista Inter. «Sarà una gara contro una squadra che gioca bene, però anche noi stiamo bene. Pensiamo di fare una buona gara».

Fonte: canale YouTube Atalanta