Ferri: Â«Milan-Inter, niente pronostici! Vinca il migliore, nel caso… noiÂ»

Ferri: «Milan-Inter, niente pronostici! Vinca il migliore, nel caso… noi»

Riccardo Ferri

Riccardo Ferri, giustamente, si rifiuta di fare pronostici per il derby Milan-Inter. L’ex difensore nerazzurro, nel corso dello speciale Champions League su Canale 5, a domanda di Alberto Brandi non si è voluto sbilanciare sulla stracittadina di domenica pomeriggio.

NO AI PRONOSTICI! – In vista di Milan-Inter scaramanzia d’obbligo per Riccardo Ferri: «Come finirà il derby? Non è mio costume fare pronostici, infatti non lo dirò mai. Mi auguro che sia una grandissima partita, priva di episodi dubbi, di scontri e di risse. Che sia giocata nel migliore dei modi, poi come dicevano una volta che vinca il migliore. In questo caso… noi (ride, ndr)».