Jeda: «Milan-Inter? Rispetto Gagliardini, ma farei giocare sempre Eriksen!»

In caso di mancato recupero di Vidal nel derby Milan-Inter ci sarebbe di nuovo il ballottaggio Eriksen-Gagliardini. Jeda, ospite di “Sportitalia Mercato”, non ha dubbi e ritiene che domenica pomeriggio debba giocare il danese.

SCELTA CERTA – I prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni di Arturo Vidal. Nel caso in cui il cileno dovesse farcela ci sarebbe un ballottaggio, che Jeda risolve in poche battute: «Chi dovrebbe giocare in Milan-Inter? Non avrei dubbi, assolutamente. Dall’inizio avrei fatto sempre giocare Christian Eriksen. Con tutto il rispetto per Roberto Gagliardini ma, anche nel peggior periodo suo, avrei fatto giocare Eriksen: è uno dei giocatori di maggiore qualità che ha l’Inter».