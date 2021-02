Inter, dopo il riposo la ripresa: da valutare Vidal per il derby

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

L’Inter oggi torna ad allenarsi dopo un giorno di riposo. Da ora non c’è più sosta: si pensa al derby, in programma domenica alle ore 15, con il Milan che adesso è sotto di un punto in classifica e serve dare lo strappo in vetta. C’è da valutare Vidal.

MILAN-INTER, -4 – Oggi l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile. Antonio Conte, dopo la vittoria di domenica sulla Lazio, ha fatto una seduta lunedì e concesso un giorno di riposo ieri. Oggi si riprende e non ci si ferma più: tutta una tirata sino al derby contro il Milan. C’è un giocatore da valutare: Arturo Vidal. Il cileno è uscito all’intervallo della vittoria di Firenze, ormai dodici giorni fa, e non ha ancora superato la contusione al ginocchio sinistro. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se ce la farà per la stracittadina, con Christian Eriksen e Roberto Gagliardini che in caso contrario sarebbero di nuovo in ballottaggio come avvenuto contro la Lazio. Da segnalare come Vidal stia provando a bruciare i tempi, in modo da esserci domenica in Milan-Inter.