Ferrara: «Napoli contro Inter per superare un record! Inzaghi cambi giusti»

Ferrara analizza la situazione di Inter e Napoli a pochi minuti dall’inizio della sfida di campionato. Questo il pensiero dell’ex calciatore, intervenuto nel pre-partita di Dazn, sulla condizione delle due squadre e sulle scelte di Inzaghi.

IMPEGNI IMPORTANTI – Ciro Ferrara dice la sua su Napoli-Inter e le scelte degli allenatori: «Superare il record di Sarri di 91 punti è ancora nelle corde del Napoli. Stasera secondo me Spalletti scenderà in campo con la formazione tipo rispetto ai cambiamenti delle ultime partite. Si affrontano i campion d’Italia e i futuri finalisti di Champions League. È il meglio che il calcio italiano possa offrire. Nella formazione dell’Inter tanti cambiamenti, anche normali in previsioni degli impegni del futuro. Non dimentichiamoci che i nerazzurri mercoledì hanno anche una finale di Coppa Italia da giocare. L’Inter ha tanti impegni molto importanti in pochissimo tempo. Soprattutto nell’ultimo periodo sia Lukaku che Correa hanno dato spinta necessaria a far recuperare i titolari che giocano nelle competizioni europee. È stato importante il loro progredire nello stato di forma perché questo ha consentito all’Inter di conquistare 16 punti nelle ultime otto partite».