Spalletti: «Orgoglioso di aver allenato l’Inter, Finale meritata»

Luciano Spalletti ha commentato su Dazn il match fra Napoli e Inter che si giocherà a breve allo Stadio Diego Armando Maradona.

PAROLE – Spalletti parla in questo modo prima di Napoli-Inter: «Quello lo vedremo dentro la gara, in questo punto ci si porta dietro qualcosa a livello fisico. Qualche defezione ce l’hanno tutti, noi ci arriviamo bene ma con qualche fatica e bottarella che ti limita. Si sono allenati bene, sono molto fiducioso anche per il clima festoso. Pronti ad assorbire il calore dei tifosi. Prima di tutto è l’essere orgogliosi di aver allenato una squadra prestigiosa come l’Inter, me lo porterò sempre con me. Gli vanno fatti i complimenti, hanno fatto un grande campionato e questo dà la dimensione della nostra impresa contro una compagine che ha fatto questi risultati. Abbiamo vinto con cinque giornate di anticipo, loro sono stati bravi e si sono fatti trovare pronti in Champions League. In semifinale hanno giocato due grandissime partite e sono meritatamente in Finale, noi abbiamo avuto defezioni in quelle partite lì ed è un dispiacere. Ci è capitato di tutto in quei match. La sensazione è bellissima, da qualsiasi parte ti riconoscono, ti abbracciano e ti trasferiscono affetto e amore, i loro sentimenti sono toccabili e non fai tempo a goderne da una parte che ce n’è dall’altra. Sono tutte cose molto belle che ci porteremo per sempre con noi. Siamo su un treno ad alta velocità, ti fermi due secondi e riparti subito».