Napoli-Inter 0-0 al 45′, ma nerazzurri in 10: espulso Gagliardini

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Napoli-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Maradona in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Poca Inter in questi primi quarantacinque minuti di gioco, che non hanno visto grosse occasioni da entrambe le parti, ma di sicuro un Napoli più pericoloso rispetto ai nerazzurri. In particolar modo con Zambo Anguissa, che in due occasioni si libera al tiro all’interno dell’area di rigore, ma per fortuna entrambe le conclusioni sono leggermente imprecise. Pericoloso anche Victor Osimhen, che attorno al 20′ riesce a staccare in area tutto solo su un cross dalla destra, ma la sua incornata è troppo centrale ed è facile per André Onana bloccare. Gara che rischia di cambiare al 42′, quando arriva il quinto fallo della gara di Roberto Gagliardini che, già ammonito, viene espulso e lascia i nerazzurri in 10.

NAPOLI-INTER 0-0