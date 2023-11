Fassone: «Inter e Juventus qualcosa in più. Convinzione sul Milan»

Fassone vede la corsa per il titolo ridursi a Inter e Juventus, dopo le prime undici giornate di Serie A. L’ex dirigente di entrambe le società, così come di Milan e Napoli, ne ha parlato in collegamento con Radio Sportiva.

QUATTRO IN TESTA – Marco Fassone valuta alcune delle sue ex società: «Il Milan ha giocato molto male le ultime partite. Siamo tutti sempre abituati a commentare a caldo il momento storico della stagione: nonostante questi disagi il Milan è terzo. Sono convinto che si assesterà e nei primi quattro posti ci starà, non credo possa vincere lo scudetto. Il Napoli lo vedo avvantaggiato rispetto al Milan perché la proprietà è sempre la stessa. Ha fatto questa scelta di cambiare allenatore e direttore sportivo: qualcosa succede, però il proprietario è Aurelio De Laurentiis che è da diciotto-diciannove anni nel mondo del calcio. Io vedo quest’anno che l’Inter e la Juventus hanno qualcosa in più, ma Milan e Napoli arriveranno terza e quarta. L’equilibrio complessivo dovrebbe essere questo, rispetto a quanto si vede a novembre 2022».