De Paola: «Scudetto, Juventus in questo momento se lo gioca con l’Inter. Ad Allegri…»

Paolo De Paola ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri che resta a -2 dall’Inter dopo la vittoria in casa della Fiorentina.

SCUDETTO – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa lascia alla Juventus la vittoria di Firenze? Ad Allegri appartiene la vittoria di cortomuso, non gli appartiene l’azione del gol decisivo. Non fa parte del suo calcio, ma quel che conta è il risultato. I numeri per due anni hanno dato contro ad Allegri e deve farsi perdonare due stagioni disastrose. In questo momento però ha ragione Allegri e questo va detto. Si vede qualche barlume di azioni offensive, qualche combinazione che evidentemente nasce dal lavoro anche dei suoi collaboratori. La Juventus vince, non bisogna fare troppi calcoli, e in questo momento si gioca lo Scudetto con l’Inter».