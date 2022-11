Fantacalcio, i consigli per la 13ª giornata di Serie A: chi schierare e chi no

Terminata la Champions League, torna la Serie A e quindi il Fantacalcio. L’Inter affronterà la Juventus nel Derby d’Italia (vedi le ultime). Ecco i consigli al Fantacalcio di Inter-News.it, l’analisi di ogni partita, chi schierare, le scommessa e chi lasciare in panchina.

TREDICESIMA GIORNATA – Controllate il Fanta, formazione inserita? Il turno di Serie A comincia venerdì con l’anticipo tra Udinese e Lecce. L’Inter sarà a Torino, per il Derby d’Italia contro la Juventus. Sabato il Napoli di Luciano Spalletti andrà a Bergamo, match importante per lo Scudetto. In scena anche il derby di Roma, dopo il fallimento della Lazio in Europa League.

FANTACALCIO – I CONSIGLI PER LA 13ª GIORNATA DI SERIE A

UDINESE-LECCE (venerdì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Silvestri (U), Strefezza (L)

SCOMMESSE: Success (U), Banda (L)

SCONSIGLIATI: Walace (U), Gallo (L)

SERIE A – LE PARTITE DI SABATO

EMPOLI-SASSUOLO (sabato ore 15)

CONSIGLIATI: Destro (E), Traorè (S)

SCOMMESSE: Bajrami (E), Pinamonti (S)

SCONSIGLIATI: Marin (E), Erlic (S)

SALERNITANA-CREMONESE (sabato ore 15)

CONSIGLIATI: Candreva (S), Ciofani (C)

SCOMMESSE: Dia (S), Meitè (C)

SCONSIGLIATI: Bronn (S), Bianchetti (C)

ATALANTA-NAPOLI (sabato ore 18)

CONSIGLIATI: Lookman (A), Kvaratskhelia (N)

SCOMMESSE: Pasalic (A), Osimhen (N)

SCONSIGLIATI: Djimsiti (A), Juan Jesus (N)

MILAN-SPEZIA (sabato ore 20.45)

CONSIGLIATI: Leao (M), Nzola (S)

SCOMMESSE: Bennacer (M), Gyasi (S)

SCONSIGLIATI: Gabbia (M), Ampadu (S)

SERIE A – LE PARTITE DI DOMENICA

BOLOGNA-TORINO (domenica ore 12.30)

CONSIGLIATI: Arnautovic (B), Vlasic (T)

SCOMMESSE: Cambiaso (B), Miranchuk (T)

SCONSIGLIATI: Aebischer (B), Buongiorno (T)

MONZA-VERONA (domenica ore 15)

CONSIGLIATI: Pessina (M), Henry (V)

SCOMMESSE: Caprari (M), Tameze (V)

SCONSIGLIATI: Marlon (M), Cabal (V)

SAMPDORIA-FIORENTINA (domenica ore 15)

CONSIGLIATI: Djuricic (S), Kouamè (F)

SCOMMESSE: Caputo (S), Terracciano (F)

SCONSIGLIATI: Leris (S), Dodo (F)

ROMA-LAZIO (domenica ore 18.00)

CONSIGLIATI: Pellegrini (R), Felipe Anderson (L)

SCOMMESSE: Karsdorp (R), Luis ALberto (L)

SCONSIGLIATI: Zaniolo (R), Cataldi (L)

JUVENTUS-INTER (domenica ore 20.45)

CONSIGLIATI: Vlahovic (J), Calhanoglu (I)

SCOMMESSE: Chiesa (J), Dzeko (I)

SCONSIGLIATI: Alex Sandro (J), De Vrij (I)

Non dimenticatevi di inserire la formazione e buona fortuna per questa decima giornata di Fantacalcio!