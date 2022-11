Colidio, soldi in arrivo per l’Inter? Il Tigre vuole tenerlo ma non solo

Colidio si è rilanciato in Argentina, con otto gol in quarantaquattro presenze col Tigre. Il club vorrebbe tenerlo, ma l’Inter ora può sperare in un’asta.

LE RICHIESTE – Facundo Colidio la scorsa notte ha segnato il suo ottavo gol con il Tigre, nella sconfitta per 2-3 ai tempi supplementari contro il Racing Club. L’attaccante, in prestito secco dall’Inter, ha avuto un buon rendimento con la formazione argentina. César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, fa sapere che il Tigre vuole trattenere Colidio anche oltre la scadenza dell’accordo, fissata al prossimo 31 dicembre. Non è però da sola, perché le prestazioni del giovane attaccante hanno attirato su di sé gli interessi di alcune big argentine e dei sondaggi dall’estero. Per l’Inter c’è quindi la possibilità di ottenere soldi dalla cessione a titolo definitivo, con Colidio che pensa di attendere avendo tempo prima del mercato.