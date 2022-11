Roma, Zaniolo decisivo: ribalta il Ludogorets, avanti in Europa League

Zaniolo è decisivo per permettere alla Roma di ribaltare il risultato col Ludogorets e accedere agli spareggi di Europa League. Suo il gol che chiude il 3-1 contro il Ludogorets.

SECONDO TEMPO DI GLORIA – La Roma rischia di fare la fine della Lazio (vedi articolo), ma nella ripresa ribalta il Ludogorets e va agli spareggi di Europa League. I bulgari, che arrivano all’Olimpico con due risultati su tre, in chiusura di tempo trovano una traversa di Cauly. È il preludio al gol, un minuto dopo (42’) con una gran conclusione da fuori di Rick. Scontento per il rendimento dei suoi, José Mourinho fa tre cambi all’intervallo. Fra questi Nicolò Zaniolo per l’impalpabile Andrea Belotti, col classe ‘99 che al 56’ ottiene un rigore per fallo di Cicinho. Dal dischetto pareggia Lorenzo Pellegrini. Stesso copione nove minuti dopo: Zaniolo spinto da Olivier Verdon quasi sulla linea di fondo, altro rigore e Pellegrini fa doppietta. Il Ludogorets pensa di aver pareggiato al 77’, quando Nonato segna su un rimpallo a seguito di un altro tiro. A inizio azione c’è però una manata di Rick a Roger Ibanez, che porta l’arbitro ad andare a consultare il VAR e annullarlo. Scampato pericolo per la Roma, con Zaniolo che all’85’ sfrutta un recupero a centrocampo di Bryan Cristante, va via a tre uomini e di punta segna uno splendido gol per il definitivo 3-1. Al 90’ il VAR porta all’espulsione di Verdon, che scalcia Nicola Zalewski a terra. Dopo ben sette minuti di recupero la Roma può festeggiare: è agli spareggi di Europa League da seconda del Gruppo C, dietro il Real Betis.