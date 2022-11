Lazio, addio Europa League e benvenuta Conference League: KO in Olanda

Sconfitta dolorosa per la Lazio in trasferta contro il Feyenoord: una rete di Gimenez decide l’1-0 di Rotterdam che vede così i biancocelesti lasciare l’Europa League e retrocedere in Conference League.

RETROCESSIONE EUROPEA – La Lazio abbandona l’Europa League, ma non l’Europa. L’1-0 di questa sera in casa del Feyenoord, infatti, sancisce il terzo posto nel girone per i biancocelesti. Che significa retrocessione negli spareggi di UEFA Conference League. A decidere la sfida una rete di Gimenez che sfrutta un pasticcio difensivo tra Patric e Provedel. Un girone clamoroso quello che si è appena chiuso con tutte e quattro le squadre (tra cui anche il Midtjylland qualificato e lo Sturm Graz ultimo) a otto punti.