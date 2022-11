Simeone: «Il gol contro l’Inter il 5 maggio? In molti arrabbiati. Ronaldo era…»

Simeone riporta alla luce alcuni momenti trascorsi all’Inter insieme a Ronaldo. Nel corso dell’intervista rilasciata per il documentario “Il Fenomeno”, l’allenatore ricorda anche il gol segnato contro la sua ex squadra nel 2002.

RICORDI – Diego Simeone descrive l’atteggiamento di Ronaldo il Fenomeno (vedi articolo) negli anni all’Inter. L’allenatore, ai microfoni di DAZN, dichiara: «Ronaldo faceva tutto bene! Quando qualcuno è così bravo e può vincere le partite da solo, vuoi ottenere il massimo da lui. Ma lui si limitava a fare casino e io non riuscivo a sopportarlo. Abbiamo una partita importantissima e tu ridi? Però quando era in vena avevamo molte chance di vincere. L’infortunio di Ronaldo in Lazio-Inter? Abbiamo sentito tutti un rumore molto, molto, forte. Come se qualcosa fosse scattato. Abbiamo temuto il peggio. Il cinque maggio del 2002 ho segnato il gol contro l’Inter. Quando ho colpito la palla di testa il tempo si è fermato. È stato un gol che ha fatto arrabbiare molte persone a cui tenevo. Mi guardavano tutti come per dire: “Cosa hai fatto?”». Nell’intervento all’interno del documentario “Il Fenomeno” (vedi articolo), Simeone commenta così il gol segnato con la Lazio, nell’ultima giornata di campionato, che impedì all’Inter di conquistare lo scudetto.