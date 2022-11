Brozovic in crescita per Juventus-Inter. Inzaghi, scelte chiare – Sky

Si avvicina sempre di più Juventus-Inter, gara in programma domenica sera a Torino. Un vero e proprio scontro diretto già decisivo per entrambe. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, Marcelo Brozovic potrebbe essere della partita. Mentre Simone Inzaghi studia le sue scelte di formazione.

RITORNI E CONFERME – Juventus-Inter potrebbe vedere il recupero anche di Marcelo Brozovic. Chiaramente non dal primo minuto, ma averlo a disposizione è già un’ottima notizia. A riportarlo è Andrea Paventi, che sottolinea anche come Simone Inzaghi abbia già ben chiare le sue scelte di formazione: «Brozovic torna a disposizione dopo oltre un mese, partirà chiaramente dalla panchina ma sarà un recupero davvero utile. Domenica vedremo la squadra migliore possibile con poche rotazioni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, così come il ritorno di Bastoni in difesa. A centrocampo confermata la mediana Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti la coppia Lautaro Martinez e Dzeko».