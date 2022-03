Fair Play Finanziario: Uefa prolunga monitoraggio. Ma serve a poco – CdS

E’ finita 0-0 Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri non hanno scacciato la crisi del gol e proveranno a rilanciarsi dopodomani contro la Salernitana. Intanto però tiene banco il tema del Fair Play Finanziario della Uefa.

PROLUNGAMENTO – L’Inter pochi giorni fa ha rilasciato la relazione trimestrale che rivela come l’organo di Controllo Finanziario abbia prolungato il periodo di osservazione di un anno spostando la scadenza dal 2021 al 2022, ovvero l’anno corrente. Questo, come spiega anche il Corriere dello Sport, è dovuto alla pandemia che in questi due anni ha colpito l’azienda del calcio. Ma a cosa è dovuta questa decisione? La regola su cui è costruito il Fair Play Finanziario si chiama break-even rule (pareggio di bilancio). In cosa consiste? In pratica costringe le varie società a pareggiare i costi con i ricavi senza ricorrere alle ricapitalizzazioni dell’azionista. Lo sforamento massimo è di 30 milioni in tre anni. Il prolungamento del triennio a un quadriennio è dovuta al fatto che le società, visti i ricavi praticamente nulli di quasi due anni di pandemia, non potranno mai essere recuperati. La principale causa, oltre ai botteghini chiusi, è il crollo del player trading con la perdita di valore dei cartellini del giocatore, di fatto, l’unica proprietà effettiva di una società (stadi di proprietà esclusi). In queste condizioni, prescindere dal contributo degli azionisti è impossibile. Dunque il prolungamento può essere utile, ma la situazione è di fatto insanabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice