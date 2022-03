Inter, un problema di corsa? In Coppa Italia col Milan i dati dicono di no

Milan-Inter non ha visto i nerazzurri in affanno fisico. Questo almeno dicono i dati, che nella corsa sono tutti superiori a quelli dei rossoneri.

PROBLEMA FISICO? – Si sente spesso che l’Inter è in un periodo di appannamento fisico. Ma al di là delle sensazioni, i dati non confermano questo fatto. Poi si può correre bene o male, ed è un discorso valido. Che però è molto differente. La Coppa Italia col Milan è l’ultimo esempio.

SUPERIORI NELLA CORSA – L’Inter non è stata messa sotto a livello fisico dal Milan. Infatti ha corso complessivamente di più: 111,397 contro 106,826 km complessivi. Una prestazione generale buona, oltre la media in Serie A, dove i nerazzurri sono secondi assoluti per km percorsi. E anche i due singoli con più km corsi a livello individuale sono nerazzurri. Si tratta di Calhanoglu e Brozovic, entrambi oltre i 12. I problemi veri vanno ricercati altrove.