Lautaro Martínez, il digiuno più lungo da quando è all’Inter è realtà – Opta

L’Inter non ha rotto il digiuno di gol che dura dalla rete di Dzeko in Napoli-Inter. Lautaro Martínez non sembra essere più in grado di segnare e la sua astinenza da gol manca da troppo tempo. All’Inter serve che il suo 10 torni a segnare.

DATO – E’ finita 0-0 la sfida di andata contro il Milan e chi volerà in finale di Coppa Italia lo si deciderà il prossimo 20 aprile. Da qui a quel giorno però le cose nei nerazzurri devono cambiare. Lautaro Martínez deve tornare a segnare perché l’Inter ha bisogno dei suoi gol in tutti i modi (vedi articolo). Il dato raccolto da Opta infatti fa impressione. Sono 624 minuti, in tutte le competizioni, che Lautaro Martínez non trova il gol. Precisamente da Inter-Juventus 2-1, finale di Supercoppa italiana. E’ il digiuno più lungo da quando è all’Inter. L’ultima rete su azione è del 17 dicembre scorso contro la Salernitana, prossimo avversario dell’Inter. Riuscirà il Toro a scacciare la crisi e riprendersi l’Inter?

Fonte: Opta