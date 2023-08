Faggiano: «Samardzic? Può cambiare qualcosa nel contratto»

Tiene banco in casa Inter la questione legata al trasferimento di Lazar Samardzic. La trattativa, al momento, è bloccata per via delle nuove richieste avanzate dagli agenti del giocatore. Il dirigente, Daniele Faggiano a Sky commenta l’accaduto.

REBUS − Inaspettato quanto successo nella giornata odierna tra l’Inter e gli agenti di Samardzic. Il padre del centrocampista si sarebbe presentato in sede con interlocutori diversi rispetto a quelli che avevano curato la trattativa. Le condizioni per la firma di Samardzic sarebbero cambiate e la situazione è in fase di stallo. Daniele Faggiano a Sky Sport commenta la vicenda: «È una situazione complicata. Il padre dovrà valutare bene quello che sta facendo, il treno dell’Inter passa una sola volta. Non è semplice perché comunque si tratta di una chiacchierata tra padre e figlio. Credo che l’accordo possa perfezionarsi con l’aggiunta di qualche premio. Io non penso che l’Udinese, club sempre molto preciso, possa vendere Samardzic ad un’altra squadra dopo le visite mediche svolte per l’Inter»