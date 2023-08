Samardzic trattativa bloccata: i tempi per ricucire lo strappo − Sky

La trattativa per Lazar Samardzic si è clamorosamente bloccata. L’Inter vuole risolvere il problema al più presto con i nuovi agenti del giocatore.

STOP − Lazar Samardzic non è ancora un giocatore dell’Inter e rischia di non esserlo affatto. Nonostante il giocatore dell’Udinese abbia già svolto le visite mediche non è arrivata la firma sul contratto. Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione Samardzic. L’Inter nella giornata odierna ha parlato con interlocutori diversi rispetto a quelli della chiusura della trattativa. Il padre di Samardzic si è presentato con altri agenti e hanno considerato il lavoro fatto fino a quel momento come nullo. L’Inter si è spazientita e ora la trattativa è bloccata. I nerazzurri non hanno problemi con l’Udinese ma con l’entourage di Samardzic. L’affare può saltare senza firma. Fabbian può saltare se l’Udinese ritiene che non sia il caso prenderlo in caso di non vendita di Samardzic. Le cose, poi, possono cambiare anche domattina.