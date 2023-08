Inter, tesoretto variabile per l’attacco: i possibili scenari − Sky

Manca poco all’inizio del campionato e l’Inter si trova senza un centravanti. La non riuscita dell’affare Lazar Samardzic può avere conseguenze sull’attacco.

PIÙ SCENARI − L’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Il quadro è sempre più intricato e l’affare Samardzic può andare a cambiare le carte in tavola. Luca Marchetti di Sky Sport analizza la situazione difficile in casa Inter. Secondo l’opinionista, i nerazzurri non si aspettavano di arrivare ad Agosto senza un centravanti. Adesso, l’obiettivo numero uno della dirigenza è Marko Arnautovic con Mehdi Taremi come alternativa. Entrambe le trattative sono complicate con il Bologna che fa muro e il Porto che chiede circa 30 milioni. Gli scenari, però, possono cambiare se l’affare Samardzic saltasse. Nel caso, l’Inter avrebbe più disponibilità economica e potrebbe tornare in auge il nome di Folarin Balogun. Se, invece, si investisse su un profilo low-cost allora il tesoretto potrebbe essere utilizzato per piazzare un colpo in difesa.