Audero, alternanza con Sommer? La gestione dell’Inter

Emil Audero completa il reparto dei portieri dell’Inter. L’ex Sampdoria arriva in sordina ma il suo curriculum dice che potrà non essere una semplice riserva di Yann Sommer.

IL CURRICULUM − Audero è stato annunciato poche ore fa come nuovo portiere dell’Inter. Adesso, l’Inter dovrà fare delle valutazioni su come gestire lui e Yann Sommer. Audero, nonostante i soli 26 anni, ha già una notevole esperienza in Serie A. Le cinque stagioni vissute in Serie A in maglia Sampdoria gli hanno permesso di accumulare ben 164 presenze. Anni duri per la squadra ligure terminati poi con la retrocessione. Audero, in queste stagioni, si è sempre distinto salvando a ripetizione la porta dei blucerchiati. L’ex Sampdoria è dotato di grande reattività tra i pali e anche di una discreta tecnica. Il portiere ha attirato tante attenzioni senza purtroppo mai essere preso in considerazione in nazionale. L’Inter è la sua grande occasione e Audero vorrà di certo viverla da protagonista.

Audero non sarà un semplice numero dodici

Vero, l’Inter ha voluto a tutti i costi Sommer pagando anche una cifra intorno ai 6 milioni. Nonostante ciò, il portiere svizzero deve fare i conti con la carta d’identità. I 34 anni di Sommer suggeriscono una possibile alternanza tra lui e Audero. Quello che è successo tra Samir Handanovic e Andrè Onana potrebbe ripetersi. Gli impegni sono tanti e Audero è un portiere che dà determinate sicurezze. Resta da capire come Simone Inzaghi gestirà l’alternanza e quando riuscirà a scendere in campo Audero. Ad oggi, Sommer parte sicuramente avanti per il ruolo di titolare sia per il campionato che per la Champions League. Avanti con il tempo, però, Audero potrebbe essere chiamato in causa tra Coppa Italia e impegni estremamente ravvicinati. Difficile ad oggi pensare che l’ex Sampdoria troverà spazio in Champions League data la grande esperienza europea di Sommer.