Thiago Motta: «Arnautovic? Partita difficile per tutti. Mi aspetto di tutto…»

Thiago Motta dopo la vittoria del Bologna per 2-0 contro il Cesena in Coppa Italia, in un’intervista a Mediaset ha parlato con soddisfazione della prestazione dei suoi giocatori, soffermandosi in particolare su Marko Arnautovic accostato anche all’Inter.

PARTITA DIFFICILE – Thiago Motta non chiude definitivamente le porte al mercato: «Fino alla fine del mercato ancora tutto è possibile, però mi concentro con quello che abbiamo a disposizione oggi. Meglio cedere Arnautovic? Oggi è stata una partita non facile da giocare perché il Cesena è una squadra con qualità che cerca di giocare, è stato difficile per chiunque».