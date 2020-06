Europa League, UEFA sceglie: Final Eight a Francoforte+ 3 sedi. I dettagli

Europa League e Champions League al vaglio dell’UEFA, che sta studiando le modalità migliori con cui terminare le coppe. In particolare, avanza l’ipotesi tedesca per ospitare l’EL, in città ancora da stabilire con certezza. Ecco i dettagli del nuovo format, riportati dall’Ansa

VERSO LE FINAL EIGHT – Il mini-torneo ipotizzato dall’UEFA per terminare le coppe è sempre più probabile. Le Final Eight di Champions League dovrebbero giocarsi a Lisbona, mentre ci sono meno certezze per l’Europa League, in cui compete l’Inter. La Nazione scelta è la Germania, ma le Final Eight dovrebbero avvenire in 4 città, tra cui Francoforte. Il format sarà abbreviato con quarti e semifinali in gara secca. Per le finali, si punta a garantire una riapertura parziale degli stadi, nel rispetto delle norme di sicurezza (qui i dettagli).