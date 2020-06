Granada-Getafe, pasticcio in difesa e rimonta: 2-1. L’Inter osserva per l’EL

Granada-Getafe è appena terminata con il punteggio di 2-1. I prossimi avversari dell’Inter in Europa League non sono riusciti a conquistare punti in trasferta, pur passando in vantaggio nella prima frazione di gioco. Riviviamo le fasi salienti della partita della Liga

SCONFITTA IN RIMONTA – Brutta serata per i prossimi avversari dell’Inter in Europa League, usciti sconfitti nel match della Liga contro il Granada. Gli ospiti, però, sono passati in vantaggio con Timor, abile con il mancino a scaraventare in rete un pallone ripulito da Cucurella. La partita sembra essere in discesa, ma un pasticcio difensivo ribalta la situazione nella ripresa. Grave errore del portiere del portiere Soria che calcola male il rimbalzo del pallone: 1-1. Poco dopo, al 79esimo, Fernandez riesce a battere ancora l’incerto estremo difensore, firmando il 2-1. In rimonta, dunque, Granada-Getafe termina con la vittoria dei padroni di casa.