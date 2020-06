Lobotka salta Napoli-Inter! Infortunio muscolare: uno in meno per Gattuso

Lobotka non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per Napoli-Inter. Il centrocampista, come riporta il sito ufficiale dei partenopei, è costretto ai box da un infortunio muscolare che lo terrà fermo per qualche settimana. Di seguito i dettagli e le possibili novità a centrocampo

NUOVO INFORTUNIO – Dopo Manolas, Gattuso dovrà fare a meno di un altro calciatore. Si tratta di Stanislav Lobotka. Il regista ha subito una distrazione muscolare di primo grado alla coscia sinistra. Il mediano non ha partecipato all’allenamento e non sarà convocato. Quest’infortunio richiede, infatti, circa 2-3 settimane per essere superato. Non sarà, dunque, di Napoli-Inter, in programma domani sera al San Paolo. Vedremo chi sceglierà il tecnico calabrese a centrocampo per sopperire alla sua assenza.