Coronavirus, Italia e quarantena: più casi in Lombardia. Napoli-Inter -1

Coronavirus, Italia e quarantena – 12 giugno: i dati (qui il bollettino) sono in risalita in tutto il Paese, ma in particolare in Lombardia, che resta la regione più afflitta dal Covid-19. Intanto il calcio riprende con la Coppa Italia: domani tocca a Napoli-Inter

Coronavirus, Italia e quarantena: nuovi aumenti

A più di tre dalle importanti riaperture del 18 maggio, tornano a salire i contagi da Covid-19. Il maggior numero di casi si registra ancora in Lombardia: sono 272 i nuovi contagiati in regione, il 69,2% di tutta l’Italia. In totale sono 379 i nuovi positivi; i decessi sono invece 56. Dati che non sono allarmanti, ma che lasciano intendere come il virus continui a circolare.

Coronavirus: Juventus-Milan e la ripresa del calcio

Ricomincia il calcio, dopo mesi difficili, tragici e di astinenza dal gioco più bello del mondo. Proprio in questi minuti i club italiani tornano a sfidarsi sul campo, seppur a porte chiuse, con Juventus-Milan. L’altra semifinale di Coppa Italia, Napoli-Inter, verrà giocata domani sera. Fischio d’inizio e tutti davanti lo schermo: stop alle polemiche, ora si gioca!