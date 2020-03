Euro 2020 o Euro 2021? La posizione della UEFA sul nome del torneo

Euro 2020 è stato posticipato, dovendosi giocare nel 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. L’UEFA spiega la sua posizione in merito alla nomenclatura del torneo

NOME – Euro 2020 si giocherà nel 2021. La decisione, presa nei giorni scorsi dalla UEFA, è ufficiale e non ci saranno ripensamenti (vedi articolo). Quello che non è ancora chiaro è quale nome avrà il nuovo torneo. Nel pomeriggio, i canali social dell’organo del calcio europeo avevano comunicato che sarebbe rimasta invariata la dicitura di Euro 2020. In questi minuti, però, è arrivata una correzione ufficiale. Resta quindi ancora da capire se a giugno e luglio 2021 la competizione si chiamerà ancora Euro 2020 oppure Euro 2021. Di seguito il tweet in merito.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020