Eriksen, il messaggio di Donnarumma: «In bocca al lupo! Ti aspettiamo»

Eriksen continua a ricevere attestati di affetto da ogni parte del mondo. Il danese è ricoverato in ospedale dopo il malore accusato ieri nel corso del match contro la Finlandia e sta meglio (QUI le dichiarazioni del medico della Nazionale danese sulle condizioni del centrocampista). Di seguito il saluto di Donnarumma

SALUTO AFFETTUOSO – Christian Eriksen è ricoverato in ospedale, dove i test effettuati in mattinata hanno dato un buon esito. Tra i tanti attestati di affetto ricevuti, c’è anche quello di Gianluigi Donnarumma che parla a nome della squadra ai microfoni di “Sky Sport”: «Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra ti mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Ieri ci hai fatto prendere un grande spavento, ma l’importante è che sia tutto passato. Noi ti aspettiamo presto in campo, un abbraccio grande».