Inghilterra-Croazia, Sterling decide! Perisic in campo 90′, Brozovic no

Inghilterra-Croazia, sfida valida per la prima giornata del Girone D di Euro 2020, si è appena conclusa. In campo i due giocatori dell’Inter, Perisic e Brozovic. Di seguito report e risultato del match

MALE LA PRIMA PER I CROATI NERAZZURRI – Inghilterra-Croazia si è appena conclusa. Dopo un primo tempo terminato sul punteggio di 0-0 e con gli inglesi sicuramente più pericolosi dei croati, al 57′ arriva il vantaggio dell’Inghilterra siglato da Raheem Sterling. In campo anche i due croati dell’Inter, vale a dire Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Il primo ha giocato 90′ mentre il secondo è stato sostituito al 70′ dopo essere stato ammonito. L’Inghilterra porta a casa 3 punti e si piazza al primo posto nel girone, in attesa di Scozia-Repubblica Ceca in programma domani.