Boesen (medico Danimarca): «Eriksen, test buoni. Cause sconosciute»

Morten Boesen, medico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa degli ultimi aggiornamenti legati alla situazione di Christian Eriksen. Notizie rassicuranti sulla sua salute, ma le cause restano da accertare.

CONDIZIONI BUONE – Notizie rassicuranti su Christian Eriksen da parte di Morten Boesen, medico della nazionale danese. In conferenza stampa, ha infatti dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, ma nessun aggiornamento sulle cause di quanto successo: «Le condizioni del giocatore sono buone e stabili. Abbiamo effettuato i test medici e il loro risultato è stato buono. Al momento, però, non siamo in grado di affermare quali siano state le cause esatte per il suo collasso. Ha sofferto un arresto cardiaco, per un attimo lo avevamo perso, prima che riuscissimo a rianimarlo. Lo abbiamo recuperato con una scossa di defibrillatore, è stato rapido. Quanto ci siamo andati vicini? Non lo so».