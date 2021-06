Hjulmand (CT Danimarca): «Bellissimo rivedere il sorriso di Christian»

Kasper Hjulmand – Commissario Tecnico – è intervenuto durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio della Danimarca, insieme al medico della nazionale (vedi articolo) e il Direttore Sportivo, per parlare di Christian Eriksen. Esprimendo un bellissimo messaggio.

SORRISO – «La cosa più bella per me è stato vedere il sorriso di Christian», con queste parole Kasper Hjulmand – Commissario Tecnico della Danimarca – ha voluto dire la sua sulle condizioni di Eriksen in seguito a quanto successo ieri. Parole bellissime e rassicuranti, nelle quali ci identifichiamo tutti. Il CT ha poi aggiunto: «Christian mi ha detto di non ricordare molto, ma di essere preoccupato per noi. Mi ha chiesto come stessimo. È tipico di Christian pensare prima agli altri».

VIDEOCONFERENZA – Oltre a Hjulmand, ha parlato anche Peter Möller, Direttore Sportivo della nazionale danese. Che ha confermato come Christian Eriksen abbia parlato anche oggi con i compagni di squadra: «È stato un enorme sollievo per i giocatori avere la possibilità di parlare in videoconferenza con Christian».