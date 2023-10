Dybala recupera in tempo contro l’Inter? Mourinho ha la soluzione – Sky

Dybala lavora per recuperare dall’infortunio con la Roma e farà di tutto per essere quantomeno a disposizione contro l’Inter, ma il dubbio per José Mourinho resta. Ecco perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico portoghese ha già trovato una soluzione in attacco.

SCELTE FORZATE – José Mourinho studia l’undici migliore da poter schierare domenica alle 18 contro l’Inter in una partita sentitissima, non solo da parte sua, ma anche lato Romelu Lukaku. Diverse sono le assenze, ad oggi, in casa Roma. Su tutti Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches, ma attenzione anche alla situazione legata a Paulo Dybala. L’argentino contro l’Inter vuole esserci a tutti i costi, ma forzando il suo recupero lo staff medico della Roma rischierebbe di perderlo ancora per altro tempo. La situazione dunque resta delicata, per questo motivo in attacco si tiene pronto Andrea Belotti, che con molta probabilità farà coppia con Romelu Lukaku.