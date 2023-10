Inter, testa solo alla Roma. Decisione ferma di Inzaghi con la stampa

La sfida tra Inter e Roma quest’anno non sarà come tutte le altre. Una partita particolarmente sentita e storicamente importante, quest’anno lo sarà ancor di più non solo per le dichiarazioni di José Mourinho, ma soprattutto per il ritorno a San Siro, da avversario, di Romelu Lukaku. Per la sfida in programma domenica alle 18, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa, e non solo.

NO COMMENT – Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Roma non parlerà in conferenza stampa. Ma non solo: il tecnico nerazzurro non rilascerà alcuna dichiarazione nemmeno su Inter TV, così da evitare ogni tipo di distrazione alla vigilia di una sfida così importante e particolarmente emotiva. Facile pensare che la scelta del tecnico e/o della società, sia dettata dalla volontà di non rilasciare ulteriori dichiarazioni sul caso Romelu Lukaku, andato via in estate nel peggiore dei modi. L’intenzione del club, in ogni caso, è quella di evitare anche di non rispondere alle provocazioni delle ultime ore.