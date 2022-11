Dossena: «Per il Napoli sarà fondamentale non perdere contro l’Inter»

Andrea Dossena, tecnico del Renate ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a in vista del big match alla ripresa tra Inter e Napoli.

RIPRESA – Andrea Dossena ha parlato a Si gonfia la rete, con la testa già a Inter-Napoli, prima gara dopo il Mondiale: «Alla ripresa, il 4 gennaio contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidarsi. Frenare una rivale e poi vincere significa ripartire come hai smesso. Sotto l’aspetto psicologico sarà importante ripartire col piede giusto. Non sapremo se il Napoli riuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione. Lo vedremo man mano, ma che il Napoli si una certezza è un dato di fatto. I punti di vantaggio sulle avversarie rappresentano il valore della squadra. Alla ripresa sono sicuro che rivedremo la solita macchina da gol, una squadra che vorrà imporre il proprio gioco in ogni campo». Così Dossena, sicuro della forza del Napoli.