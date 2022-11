Zenga ricorda Maradona: «Impressione stupenda, ricordo gol a San Siro!»

Ieri 25 gennaio è stato il secondo anniversario della morte di Maradona. Zenga ricorda un gol subito dal Pibe de Oro durante un Inter-Napoli giocato a San Siro

RICORDO − Nel giorno del secondo anniversario della scomparsa di Diego Maradona, Walter Zenga racconta un aneddoto in collegamento su Sky Sport: «Maradona faceva un’impressione stupenda, mi fece un gol a San Siro stoppando la palla col petto e tirando di contro balzo. Nemmeno mi accorsi di come riuscì a stopparla. Poi non mollava mai, aveva una grandezza mentale incredibile che trasmetteva anche ai propri compagni di squadra».