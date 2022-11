De Bruyne: «Lukaku o Haaland? Rom è mio fratello, Erling è speciale»

A Kevin De Bruyne è stato chiesto nella conferenza stampa del Belgio, chi preferisce tra Romelu Lukaku e Erling Haaland, suo compagno al Manchester City.

BOMBER – Kevin De Bruyne è il giocatore che chiunque vorrebbe avere in squadra, in particolare gli attaccanti. Romelu Lukaku e Erling Haaland hanno la fortuna di giocarci, al centrocampista è stato chiesto chi sceglierebbe per costruire una squadra: «Non è bello chiederlo a me! Sinceramente penso sceglierei Haaland, è speciale. A Rom voglio tanto bene, è il mio fratellino. Haaland finora ha fatto cose pazzesche. Rom ha segnato 300 o 400 goal. Erling se continua così può arrivare anche a 1000 gol. Ha tutto. Sono molto contento di poter giocare con entrambi». Così il fuoriclasse del Manchester City sui due bomber suoi colleghi.